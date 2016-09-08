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Установка по производству бензина стандарта Евро-5 будет запущена в 2017 году на Урале

Новости Урала
8 сентября, 11:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, сентября. /ТАСС
Завершился третий этап третьей технологической очереди реконструкции Антипинского НПЗ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Установка по производству высокооктанового бензина стандарта Евро-5 будет запущена на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Тюмени в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

"Установку по производству высокооктанового бензина стандарта Евро-5 планируется ввести в эксплуатацию на Антипинском НПЗ в 2017 году. Строительство этой установки - очередной этап реализации нашей инвестиционной программы, в рамках которой уже введены в строй мощности по гидроочистке дизельного топлива и глубокой переработке мазута", - приводит пресс-служба слова главного инженера предприятия Сергея Мурзина.

По словам Мурзина, реализация инвестиционных программ предусматривает поэтапный переход на производство более качественных видов нефтепродуктов стандарта Евро-5, а также обеспечение производства светлых нефтепродуктов в объеме, составляющем не менее 20% от объема переработанной нефти, и поставка их на внутренний рынок.

Ранее в областном департаменте инвестиционной политики и поддержки предпринимательства отметили, что завершился третий этап третьей технологической очереди реконструкции Антипинского НПЗ. На нее было выделено порядка 72 млрд рублей. За счет этого и будет налажено производство высокооктановых бензинов стандарта Евро-5.

Антипинский НПЗ - единственный нефтеперерабатывающий завод промышленной мощности в Тюменской области и Уральском федеральном округе, мощность переработки которого уже с I квартала 2014 года составит более 7,5 млн т нефти в год. В результате модернизации глубина переработки нефтяного сырья увеличится в III квартале 2015 года до 94%, а качество нефтепродуктов будет доведено до требований стандарта Евро-5 (дизель - 2014 год, бензин - IV квартал 2015 года).

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