Челябинские предприятия АПК завоевали более 40% наград на межрегиональной выставке

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Предприятия АПК Челябинской области получили 79 медалей, что составляет более 40% всех наград, по итогам VII Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

"20 предприятий и научно-образовательных учреждений Челябинской области завоевали по итогам VII Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа 79 медалей, 22 из которых - золотой пробы. Таким образом, регион получил более 40% всех медалей, разыгранных на выставке, увеличив результат прошлого года на 21 медаль", - пояснили в пресс-службе.

В частности, рекордного количества наград - 20 медалей, из которых пять золотых - удостоены научные проекты Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУрГАУ). Институтом агроэкологии ЮУрГАУ разработаны уникальные сорта сахарной кукурузы и голозерного овса. Институтом ветеринарной медицины ЮУрГАУ были представлены препараты, способствующие повышению молочной продуктивности коров, а также препараты, разработанные для птицеводства, в частности, повышающие иммунную приспособляемость птицы к стрессам.

По итогам конкурса "За производство высококачественной биологически безопасной продовольственной продукции" золотые награды завоевали ООО "Агрокомплекс Чурилово", ООО "Нагайбакский птицеводческий комплекс", ООО "Равис - Птицефабрика Сосновская", ООО "Магнитогорский птицеводческий комплекс" (агрохолдинг "Ситно"), ООО "Уральские кондитеры". Среди серебряных призеров выставки - Копейский и Магнитогорский хлебокомбинаты, Магнитогорский комбинат хлебопродуктов СИТНО, Кременкульская фабрика печенья, ЗАО "Злак", "Птицефабрика Челябинская".

VII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа "Экопродукты Урала" проходила 3-4 сентября в городе Кургане. По данным пресс- службы Минсельхоза региона, высокие результаты, достигнутые южноуральцами на этой выставке, помогут достойно представить южноуральский АПК на федеральном уровне на выставке "Золотая осень", которая состоится 5-18 октября в Москве.