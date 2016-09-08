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ВСМПО-Ависма и "дочка" американской Alcoa создадут СП

Новости Урала
8 сентября, 19:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, сентября. /ТАСС
Предприятие будет производить детали для самолетов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель титана - корпорация "ВСМПО-Ависма" и АО "Арконик СМЗ" ("дочка" американской металлургической компании Alcoa) создадут совместное предприятие АО "АлТи Фордж" по изготовлению элементов шасси и крыла самолетов.

Согласно сообщению ВСМПО-Ависма, СП приступит к операционной деятельности после получения всех необходимых согласований у регулирующих органов. Об объеме инвестиций в создание нового производства стороны не сообщают.

В то же время для создания совместного предприятия ЗАО "Алкоа СМЗ" выделило свое уникальное кузнечное оборудование, в модернизацию которого было вложено более 150 млн рублей. Инвестиции со стороны ВСМПО-Ависма составили 750 млн рублей, которые были направлены на приобретение и установку оборудования для работы с жаропрочным титановыми сплавами, уточнила пресс-служба.

В пресс-релизе отмечается, что продукция глубокой переработки из титановых и алюминиевых сплавов будет предназначена для удовлетворения потребностей авиационной и космической промышленности.

"Совместное предприятие будет производить детали из титановых и алюминиевых сплавов, такие как элементы шасси и крыла современных самолётов", - говорится в пресс-релизе.

В этой связи президент "Арконик Россия" Максим Смирнов отметил, что СП позволит расширить номенклатуру продукции из лёгких металлов, повысить конкурентоспособность аэрокосмического сегмента бизнеса Alcoa и открыть новые возможности для дальнейшего роста компании.

По мнению гендиректора ВСМПО-Ависма Михаила Воеводина, уникальное оборудование двух предприятий, увязанное в единую производственную систему, предоставит дополнительные возможности по увеличению выпуска продукции для авиастроения, а заказчикам - дополнительные гарантии по исполнению контрактов.

Соглашение о сотрудничестве между компаниями Alcoa и ВСМПО-Ависма, которое стало первым шагом в создании СП, было подписано в октябре 2013 года.

ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титановых сплавов, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки.

ВСМПО с 1997 года является партнером и поставщиком сырья и титановых изделий для компании Boeing. В 2014 году компании продлили долгосрочный контракт на поставку титанового проката до конца 2022 года.

Контрольный пакет акций корпорации (около 60%) принадлежит менеджменту, блокпакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.

Компания Alcoa работает в РФ с 1993 года. В 2005 году в состав компании вошло одно из крупнейших предприятий по производству алюминиевых полуфабрикатов в России - Самарский металлургический завод (в настоящее время - АО "Арконик СМЗ"). Предприятие, на котором трудится около 3000 человек, выпускает широкий ассортимент прокатной, прессовой и кузнечно-штампованной продукции.

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