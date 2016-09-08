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Арестованных участников стрельбы в Екатеринбурге обвиняют в беспорядках

Новости Урала
8 сентября, 20:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, сентября. /ТАСС
У них уже прошли обыски
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Троим арестованным в четверг участникам стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге предъявлено обвинение по статье "Организация и участие в массовых беспорядках". Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области, у арестованных уже прошли обыски.

"Троим арестованным предъявлено обвинение в организации и участии в массовых беспорядках. По версии следствия, они принимали непосредственное и активное участие в беспорядках", - сказали в пресс-службе.

В ходе расследования 6 сентября 2016 года проведены обыски по месту жительства нескольких участников перестрелки. Также были задержаны двое предполагаемых организаторов и трое участников массовых беспорядков.

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В четверг Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца Дмитрия Пестрикова (один из инициаторов конфликта - прим. ТАСС), Янека Князева и Руслана Оглы. Были освобождены Расим Горигорьев и Игорь Рябов.

Как ранее сообщал ТАСС, инцидент произошел вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный открыл стрельбу, в результате которой в больницу были доставлены девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет. Двое из них (27 и 18 лет) впоследствии скончались в реанимации.

На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего: межличностный конфликт и необходимая оборона лиц, к которым на нескольких автомашинах приезжали граждане, впоследствии пострадавшие в результате инцидента. От следствия скрылись не только граждане, которые находились в доме, где произошла стрельба, но и те, кто приехал к нему, чтобы разобраться в ранее произошедшем конфликте.

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