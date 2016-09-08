Арестованных участников стрельбы в Екатеринбурге обвиняют в беспорядках

На севере Сирии объявлено о создании антитурецкого партизанского движенияМеждународная панорама 8 сентября, 21:34
ЕС дал отсрочку Google для ответа на обвинения в нарушении антимонопольных нормЭкономика и бизнес 8 сентября, 21:28
Цена нефти марки Brent превысила $50 за баррельЭкономика и бизнес 8 сентября, 21:18
Более ста человек блокированы в фуникулере близ горного курорта ШамониПроисшествия 8 сентября, 20:54
Макарова и Веснина не вышли в финал US Open в парном разрядеСпорт 8 сентября, 20:53
Выходцам из Чечни предъявлены в Польше обвинения в сотрудничестве с ИГМеждународная панорама 8 сентября, 20:30
Во Франции сбежал из-под домашнего ареста алжирский террористМеждународная панорама 8 сентября, 20:25
Неизвестный облил краской памятную доску Маннергейму в ПетербургеОбщество 8 сентября, 20:24
Портман вышла на красную ковровую дорожку в Венеции с дочерью ДеппаКультура 8 сентября, 20:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Троим арестованным в четверг участникам стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге предъявлено обвинение по статье "Организация и участие в массовых беспорядках". Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области, у арестованных уже прошли обыски.
"Троим арестованным предъявлено обвинение в организации и участии в массовых беспорядках. По версии следствия, они принимали непосредственное и активное участие в беспорядках", - сказали в пресс-службе.
В ходе расследования 6 сентября 2016 года проведены обыски по месту жительства нескольких участников перестрелки. Также были задержаны двое предполагаемых организаторов и трое участников массовых беспорядков.
В четверг Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца Дмитрия Пестрикова (один из инициаторов конфликта - прим. ТАСС), Янека Князева и Руслана Оглы. Были освобождены Расим Горигорьев и Игорь Рябов.
Как ранее сообщал ТАСС, инцидент произошел вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный открыл стрельбу, в результате которой в больницу были доставлены девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет. Двое из них (27 и 18 лет) впоследствии скончались в реанимации.
На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего: межличностный конфликт и необходимая оборона лиц, к которым на нескольких автомашинах приезжали граждане, впоследствии пострадавшие в результате инцидента. От следствия скрылись не только граждане, которые находились в доме, где произошла стрельба, но и те, кто приехал к нему, чтобы разобраться в ранее произошедшем конфликте.