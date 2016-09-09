Уральская галерея представила "бегемотопись" на ярмарке искусств в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Уральская галерея Ural Vision Gallery (UVG) представила "бегемотопись" Ростана Тавасиева и работы о последствиях исчезновения территориальных границ Ивана Плюща на единственной международной ярмарке современного искусства в России и странах СНГ Cosmoscow, которая открылась в Гостином Дворе в Москве.

"В этом году мы выбрали двух художников - Ростана Тавасиева из Москвы и Ивана Плюща из Санкт-Петербурга. У Плюща мы будем показывать работы на тему исчезновения человека в пространстве, постоянное перемещение, стирание территориальных границ, нежелание покупать недвижимость. Это история современного человека в живописи", - рассказала корреспонденту ТАСС арт-директор галереи Марина Альвитр.

"Бегемотопись" - это способ написания картин мягкими игрушками. "Это соединение работ в раме с конструкциями, которые не являются живописью, что позволяет выйти за привычное пространство. Нам важно было выбрать художников, которые бы сделали позитивное искусство и в то же время тех, которые затрагивают проблемы изменения сознания человека и неких культурологических ценностей", - уточнила Альвитр.

В этом году Cosmoscow продлится до 11 сентября. На прошлой ярмарке галерея показывала работы художников Ольги Тобрелутс и Даниила Акулина. Стенд был связан с направлением Новая академия, так как летом 2015 года галерея была организатором выставки "Абсолютная красота. Новая академия в Санкт-Петерубрге" в "Музее Людвига" в Будапеште.

Галерея UVG работает в Екатеринбурге с 2012 года, в 2015 году открыла филиал в Будапеште.

В искусстве кризиса нет

Как рассказал в интервью ТАСС директор Ural Vision Gallery Виктор Лощенко, в настоящее время кризиса в искусстве нет. "В Европе нет никакого кризиса, это все пропаганда. Современные художники интернациональны и востребованы во всем мире, у них есть имя и стартовая цена. Будет кризис в Европе - они поедут в Америку, будет в Америке - поедут в Китай, потому что кризис не может быть сразу и во всем мире", - сказал он.

По словам Лощенко, государству сейчас не по карману "тащить гигантское бремя по формированию внутреннего мира человека". "Во всем мире уважают и ценят тех людей, которые занимаются искусством за свои деньги. Например, в Америке почти все музеи частные. Поддерживать нужно не галереи, а художников, потому что это наиболее незащищенный класс", - уточнил директор галереи.

Для этого, по мнению Лощенко, существует система грантов. "Их надо давать под конкретные проекты или теории, понимая, какую задачу ставит перед собой художник. В этой сфере также должна быть конкуренция, чтобы было понятно, по каким критериям выбирают тот или иной проект. Мы перешли с плановой экономики на рыночную, но не задали подобные тренды в искусстве", - отметил собеседник агентства.

Лощенко добавил, что в культуре нужно создавать новые рабочие места. "Что мы будем делать с людьми, если у нас будет полная занятость населения? Нужно создавать рабочие места, и особенно это важно для людей культуры. Искусство - это огромное поле, где нужно создавать рабочие места. а для этого нужно стимулировать людей заниматься творчеством".