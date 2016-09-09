Первый областной чемпионат по сбору пазлов на время пройдет в Тюмени

Долгое эхо 9/11: пять последствий терактов 11 сентября 2001 годаМеждународная панорама 9 сентября, 17:49
Пассажиры могут воспользоваться 26 станциями при открытии МЦК 10 сентябряМосква 9 сентября, 17:38
Южный обход Нижнего Новгорода запустят 14 сентябряНовости Нижегородской области 9 сентября, 17:35
Емельяненко не будет драться в Японии в 2016 годуСпорт 9 сентября, 17:25
"Швабе" перевыполнил план за первое полугодие на 10%Новости партнеров 9 сентября, 17:16
"КамАЗ" намерен создать новые десантируемые грузовики для ВДВАрмия и ОПК 9 сентября, 17:10
Специалисты "Швабе" стали призерами чемпионата WorldSkillsНовости партнеров 9 сентября, 17:07
Арбитражный суд отклонил иск к властям Москвы за "ночь длинных ковшей"Общество 9 сентября, 17:03
Компания Panasonic запустила производство телевизоров в БелоруссииЭкономика и бизнес 9 сентября, 16:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Первый областной семейный чемпионат по сбору пазлов на время пройдет в Тюмени 11 сентября. Мероприятие поддерживается правительством Тюменской области, сообщили ТАСС организаторы.
"В турнире смогут принять участие 75 семей с детьми от 5 до 10 лет включительно. Допускаются три члена из одной семьи - два взрослых и один ребенок. По сигналу ведущего каждая из семей начинает одновременно собирать пазл, у всех участников он будет одинаковый", - рассказали организаторы.
Они отметили, что пазлы для чемпионата изготовлены на заказ - участники будут собирать картины по мотивам произведений тюменских писателей. Семья, которая соберет задание первой, станет победителем в своей возрастной группе. Также будут определены и призеры, которые займут второе и третье места, а те, кто не успеет первым собрать картинку, смогут закончить работу дома, так как пазл будет подарком.
По словам организаторов, во время чемпионата будет идти онлайн-трансляция на экране в зале, чтобы болельщики ничего не пропустили.