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Первый областной чемпионат по сбору пазлов на время пройдет в Тюмени

Новости Урала
9 сентября, 15:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, сентября. /ТАСС
В турнире смогут принять участие 75 семей с детьми от 5 до 10 лет включительно
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Первый областной семейный чемпионат по сбору пазлов на время пройдет в Тюмени 11 сентября. Мероприятие поддерживается правительством Тюменской области, сообщили ТАСС организаторы.

"В турнире смогут принять участие 75 семей с детьми от 5 до 10 лет включительно. Допускаются три члена из одной семьи -  два взрослых и один ребенок. По сигналу ведущего каждая из семей начинает одновременно собирать пазл, у всех участников он будет одинаковый", - рассказали организаторы.

Они отметили, что пазлы для чемпионата изготовлены на заказ - участники будут собирать картины по мотивам произведений тюменских писателей. Семья, которая соберет задание первой, станет победителем в своей возрастной группе. Также будут определены и призеры, которые займут второе и третье места, а те, кто не успеет первым собрать картинку, смогут закончить работу дома, так как пазл будет подарком.

По словам организаторов, во время чемпионата будет идти онлайн-трансляция на экране в зале, чтобы болельщики ничего не пропустили.

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