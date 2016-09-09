Первый областной чемпионат по сбору пазлов на время пройдет в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Первый областной семейный чемпионат по сбору пазлов на время пройдет в Тюмени 11 сентября. Мероприятие поддерживается правительством Тюменской области, сообщили ТАСС организаторы.

"В турнире смогут принять участие 75 семей с детьми от 5 до 10 лет включительно. Допускаются три члена из одной семьи - два взрослых и один ребенок. По сигналу ведущего каждая из семей начинает одновременно собирать пазл, у всех участников он будет одинаковый", - рассказали организаторы.

Они отметили, что пазлы для чемпионата изготовлены на заказ - участники будут собирать картины по мотивам произведений тюменских писателей. Семья, которая соберет задание первой, станет победителем в своей возрастной группе. Также будут определены и призеры, которые займут второе и третье места, а те, кто не успеет первым собрать картинку, смогут закончить работу дома, так как пазл будет подарком.

По словам организаторов, во время чемпионата будет идти онлайн-трансляция на экране в зале, чтобы болельщики ничего не пропустили.