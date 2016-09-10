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На Урале поезд сбил насмерть подростка, возбуждено уголовное дело

Новости Урала
10 сентября, 13:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, сентября. /ТАСС
По данным следствия, происшествие случилось 9 сентября в 12:55 мск участке перегона Кольцово - Лечебный Свердловской железной дороги
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели подростка, сбитого поездом. Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, электропоезд, следовавший по маршруту Каменск-Уральский - Екатеринбург, в пятницу сбил 16-летнего юношу насмерть.

"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ по факту смертельного железнодорожного травмирования подростка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, происшествие случилось 9 сентября в 12:55 мск участке перегона Кольцово - Лечебный Свердловской железной дороги. "На железнодорожном пути шел ребенок, в ушах которого находились наушники, из-за чего 16-летний юноша не услышал звуковой сигнал электропоезда, следовавшего по маршруту Каменск-Уральский - Екатеринбург. Несмотря на то, что машинист предпринял экстренное торможение, от удара движущегося локомотива мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью от которых скончался на месте происшествия", - пояснили в СК.

На данный момент следственные органы осмотрели место происшествия, опрашивают бригаду локомотива и родственников погибшего. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу в целях установления причины смерти.

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