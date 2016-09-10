На Урале поезд сбил насмерть подростка, возбуждено уголовное дело

"Шанс вернуться в политическое русло": реакция на договоренности РФ и США по СирииМеждународная панорама 10 сентября, 12:55
Медведев поздравил с юбилеем Свердловский рок-клубКультура 10 сентября, 12:50
Шляхтин: отстраненные от ОИ легкоатлеты РФ получат около 40 млн рублейСпорт 10 сентября, 12:50
Источник: задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банкаПроисшествия 10 сентября, 12:46
Путин проехал на поезде Московского центрального кольца, построенного к Дню городаОбщество 10 сентября, 12:34
Медведев: предварительное голосование "ЕР" дает надежду на хороший для нее исход выборовПолитика 10 сентября, 12:20
Медведев ждет от Васильевой диалога с учителями и улучшения воспитательной функции в школеОбщество 10 сентября, 12:19
В Подмосковье в результате вспышки газа в квартире пострадал один человекПроисшествия 10 сентября, 12:19
На Красной площади проходят торжества по случаю Дня МосквыОбщество 10 сентября, 12:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели подростка, сбитого поездом. Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, электропоезд, следовавший по маршруту Каменск-Уральский - Екатеринбург, в пятницу сбил 16-летнего юношу насмерть.
"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ по факту смертельного железнодорожного травмирования подростка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в ведомстве.
По данным следствия, происшествие случилось 9 сентября в 12:55 мск участке перегона Кольцово - Лечебный Свердловской железной дороги. "На железнодорожном пути шел ребенок, в ушах которого находились наушники, из-за чего 16-летний юноша не услышал звуковой сигнал электропоезда, следовавшего по маршруту Каменск-Уральский - Екатеринбург. Несмотря на то, что машинист предпринял экстренное торможение, от удара движущегося локомотива мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью от которых скончался на месте происшествия", - пояснили в СК.
На данный момент следственные органы осмотрели место происшествия, опрашивают бригаду локомотива и родственников погибшего. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу в целях установления причины смерти.