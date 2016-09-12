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Фельдшерско-акушерский пункт за 5 млн рублей открыли в селе на Урале

Новости Урала
12 сентября, 14:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, сентября. /ТАСС
Новый ФАП в селе Юва Красноуфимского района Свердловской области будет обслуживать порядка двух тысяч сельских жителей
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который будет обслуживать порядка 2 тыс. сельских жителей, открыли в селе Юва Красноуфимского района Свердловской области. Средства на модульное здание в размере 5 млн рублей были выделены из областного бюджета, оборудование для лечения и диагностики было закуплено на сумму 400 тыс. рублей, сообщили сегодня в департаменте информационной политики губернатора.

"Модульный ФАП открылся в селе Юва, он будет обеспечивать медицинской помощью около 2 тыс. человек, прием будут вести два специалиста, медсестра и фельдшер. В соответствии с графиком население будет обеспечено и приемом узких специалистов в составе выездных бригад из районной больницы. На здание ФАПа было выделено 5 млн рублей, на закупку оборудования - 400 тыс. рублей", - сказали в ведомстве.

В департаменте добавили, что ФАП оборудован автономным водоснабжением и канализацией, для создания доступной среды для инвалидов оборудован пандусом. "Основной функцией модульного ФАПа является проведение доврачебного приема взрослых и детей и обследования пациентов, назначение и коррекция лечения, проведение вакцинации, организация патронажа детей и беременных женщин, осуществление мероприятий по формированию здорового образа жизни, проведение диспансеризации, выписка рецептов на лекарственные средства, в том числе льготного перечня", - уточнили в департаменте.

Ранее член комитета Госдумы РФ по охране здоровья, председатель наблюдательного совета НП "Уральский биомедицинский кластер" Александр Петров пояснил, что 109 ФАПов также получили лицензию на продажу лекарственных препаратов в небольших деревнях и селах Свердловской области. По данным регионального Минздрава, в частности, ФАПы уже осуществляют продажу препаратов в селах Знаменское, Ключики, а также в поселках Зюзельский и Северка. Всего в области функционирует порядка 600 ФАПов.

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