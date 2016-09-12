Производитель оборудования для нефтедобычи расширил производство в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Компания Dynaenergetics - один из мировых лидеров в производстве перфорационных систем и оборудования к ним для работ на нефтегазовых месторождениях, расширил свое производство в Тюменской области. В области состоялся запуск второй очереди завода "Динаэнерджетикс Сибирь", сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Завод строится на территории Нижнетавдинского района. Сейчас там трудятся более 40 человек. В планах - увеличить число рабочих мест до 60 при односменном производстве и до 100 при работе в две смены. Руководители намерены максимально задействовать жителей ближайших сел и деревень. Проектная мощность - 24 тыс. перфораторов и 1,5 млн рублей аккумулятивных зарядов в год. В планах компании - строительство третьей очереди завода в Нижнетавдинском районе по производству специальных детонирующих шнуров", - сказали в пресс-службе.

"Очень важно, что в сельскохозяйственном районе теперь развивается и промышленность, за счет иностранных инвестиций построено высокотехнологичное предприятие, созданы новые рабочие места для квалифицированных специалистов. Это важный шаг, в том числе для реализации "майских" указов президента", - подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев на открытии второй очереди завода.

По словам главы региона, инвестор получил комплексную поддержку - от выбора площадки до налоговых льгот. "Мы понимали серьезность намерений, считаем, что у нас сложились партнерские отношения, будем и дальше делать все возможное для расширения предприятия, продвижения его продукции", - добавил губернатор.

По словам вице-президента по СНГ Dynaenergetics, Вильгельма Зонненберга, в Тюменской области процесс полностью автоматизирован, продукция поставляется как российским заказчикам, так и на экспорт: в страны СНГ, Европы и Азии.

Компания "Dynaenergetics" - один из мировых лидеров в производстве перфорационных систем и оборудования к ним для работ на нефтегазовых месторождениях. Имеет производство в Германии, США и России. Продукция компании реализуется более чем в 40 странах мира. В связи с увеличением объемов и географическим расширением реализации продукции, компанией было принято решение о строительстве завода по производству перфорационных систем в Тюменской области. Завод сможет обеспечить перфорационным оборудованием нефтедобывающие компании, ведущие добычу не только на территории РФ, но и стран ближнего зарубежья.