Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Производитель оборудования для нефтедобычи расширил производство в Тюмени

Новости Урала
12 сентября, 19:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, сентября. /ТАСС
В регионе состоялся запуск второй очереди завода "Динаэнерджетикс Сибирь", руководство планирует увеличить число рабочих мест до 60 при односменном производстве и до 100 при работе в две смены
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Компания Dynaenergetics - один из мировых лидеров в производстве перфорационных систем и оборудования к ним для работ на нефтегазовых месторождениях, расширил свое производство в Тюменской области. В области состоялся запуск второй очереди завода "Динаэнерджетикс Сибирь", сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Завод строится на территории Нижнетавдинского района. Сейчас там трудятся более 40 человек. В планах - увеличить число рабочих мест до 60 при односменном производстве и до 100 при работе в две смены. Руководители намерены максимально задействовать жителей ближайших сел и деревень. Проектная мощность - 24 тыс. перфораторов и 1,5 млн рублей аккумулятивных зарядов в год. В планах компании - строительство третьей очереди завода в Нижнетавдинском районе по производству специальных детонирующих шнуров", - сказали в пресс-службе.

"Очень важно, что в сельскохозяйственном районе теперь развивается и промышленность, за счет иностранных инвестиций построено высокотехнологичное предприятие, созданы новые рабочие места для квалифицированных специалистов. Это важный шаг, в том числе для реализации "майских" указов президента", - подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев на открытии второй очереди завода.

По словам главы региона, инвестор получил комплексную поддержку - от выбора площадки до налоговых льгот. "Мы понимали серьезность намерений, считаем, что у нас сложились партнерские отношения, будем и дальше делать все возможное для расширения предприятия, продвижения его продукции", - добавил губернатор.

По словам вице-президента по СНГ Dynaenergetics, Вильгельма Зонненберга, в Тюменской области процесс полностью автоматизирован, продукция поставляется как российским заказчикам, так и на экспорт: в страны СНГ, Европы и Азии.

Компания "Dynaenergetics" - один из мировых лидеров в производстве перфорационных систем и оборудования к ним для работ на нефтегазовых месторождениях. Имеет производство в Германии, США и России. Продукция компании реализуется более чем в 40 странах мира. В связи с увеличением объемов и географическим расширением реализации продукции, компанией было принято решение о строительстве завода по производству перфорационных систем в Тюменской области. Завод сможет обеспечить перфорационным оборудованием нефтедобывающие компании, ведущие добычу не только на территории РФ, но и стран ближнего зарубежья.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Уральская галерея представила "бегемотопись" на ярмарке искусств в Москве
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
2
СК: школьник умер на уроке физкультуры в Подмосковье
3
РФ будет голосовать против выделения транша Украине на ближайшем заседании МВФ
4
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
5
Александр Лукашенко: только алкаш и бездельник может сейчас плохо жить в Беларуси
6
СМИ: в Арктике нашли обломки второго судна пропавшей экспедиции Франклина
7
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
Темы дня
Реклама