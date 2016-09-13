Выставка фото футболистов из разных стран открылась в Уральском РИЦ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Выставка снимков екатеринбургского фотографа Станислава Белоглазова, приуроченная к Чемпионату мира по футболу 2018 года, открылась в Уральском региональном информационном центре ТАСС в Екатеринбурге. На выставке представлены фотографии детей и взрослых из разных стран, играющих в дворовой футбол.

"К ЧМ-2018 мы совместно с уральским информационным центром ТАСС решили организовать выставку фотографий. Я много путешествовал, объездил более 120 стран, снимал игры, в которые играют люди, в частности, футбол. Футбол - это не просто игра, но и форма общения людей, способ взаимодействия, достаточно начать играть, и становится неважно, кто какой религии, кто каких политических взглядов", - рассказал корреспонденту ТАСС Белоглазов.

На выставке представлены фото из Бангладеша, Македонии, Непала, Кубы, Израиля, Гондураса, Марокко. Герой фотографий - люди разного возраста и социального положения. В Непале фотограф смог запечатлеть монахов буддийского храма, играющих в футбол. "Люди во всем мире играют в футбол, даже когда для этого нет условий, например, плетут мячи для игры из прутьев", - уточнил фотограф.

Серия снимков, в которой представлены фотографии 2008-2010 годов, формировалась у Белоглазова в течение нескольких лет. В дальнейшем фотограф планирует расширить проект работами 2010-2016 годов. Выставка продлится до 20 октября. Экспозиция приурочена к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, матчи которого также пройдут в Екатеринбурге.

Станислав Белоглазов - екатеринбургский фотограф, путешественник, посетил более 120 стран. Занимается фотографией с 1998 года, в 2002 году основал фотоагентство, позднее открыл фотошколу.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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