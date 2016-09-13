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ТЭЦ для обеспечения теплом 100 тыс. квартир открылась в Екатеринбурге

Новости Урала
13 сентября, 12:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, сентября. /ТАСС
Реализация проекта позволит ликвидировать энергодефицит в Академическом районе и юго-восточной части города
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© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Теплоэлектроцентраль "Академическая", мощности которой хватит, чтобы обеспечить теплом 100 тысяч квартир, открылась в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

"Для нас сегодня очень важный день. Экономика России в последние годы переживает нелегкие времена, однако наша компания не позволила себе нарушить даты реализации программы. Рады, что более 10% мощностей нашей страны введены нашими руками. Реализовано 16 проектов в разных городах, Академический стал завершающим" , - сказал председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг на открытии ТЭЦ.

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"Для развития городов и промышленности невозможно без безопасной системы теплообеспечения и энергоэффективности, пуск в промышленную эксплуатацию ТЭЦ даст возможность для реализации генерального плана Екатеринбурга. Дополнительно 160 высококвалифицированных рабочих мест", - отметил на церемонии открытия губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев,

ТЭЦ "Академическая" - инвестиционный проект компании ПАО "Т-Плюс" (бывшего "КЭС Холдинга"), предусматривающий строительство парогазовой ТЭЦ на новой площадке в районе Академический в Екатеринбурге. Строительство ТЭЦ началось в феврале 2014 года. "Т-Плюс" инвестировала в проект более 17 млрд рублей. Основа электростанции - парогазовая установка электрической мощностью 230 МВт и тепловой мощность 393,0 Гкал/ч.

Ликвидирует дефицит

Реализация проекта позволит ликвидировать энергодефицит в Академическом районе и юго-восточной части Екатеринбурга, снизить себестоимость тепловой и электрической энергии. ТЭЦ позволит обеспечить теплом 350 детских садов, 210 школ и более 200 многоэтажных домов (около 100 тыс. квартир).

Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основа электростанции - парогазовая установка мощностью 220 МВт. В ее состав входят парогазовая турбина КТ-63-7,7 мощностью 63 МВт производства "Уральского турбинного завода", сопряженная с газотурбинной установкой GT13E2 производства компании Alstom.

Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером. На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года.

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