Челябинский завод вложил 200 млн руб. в выпуск антикоррозионного покрытия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Челябинский завод "Трубодеталь" инвестировал более 200 млн рублей в производство антикоррозионного покрытия для трубопроводов. Изделия с подобным покрытием используются в нефтяной, химической, атомной и пищевой промышленности, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"В поселке Новосинеглазово на АО "Трубодеталь" состоялся запуск нового производственного подразделения - участка по нанесению внутреннего антикоррозионного покрытия соединительных деталей трубопроводов. Объем инвестиций составил 200 млн рублей. Площадь участка - 1,6 тыс. кв. м., его производственная мощность - 31 тыс. кв. метров покрытия или 47 тыс. изделий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили там, новый участок позволит собрать в одном помещении всю производственную цепочку. "Это снизит расходы на логистику и, в конечном итоге, повысит производительность труда. В новом подразделении создано 66 рабочих мест, также получаем прибавку к налогам, которые исправно платит предприятие", - цитирует в пресс-служба вице-губернатора Руслана Гаттарова.

Детали и узлы трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием можно будет использовать в строительстве нефтегазопромысловых коммуникаций, объектов нефтяных месторождений, а также в системе жилищно-коммунального хозяйства для строительства систем водоснабжения. "Кроме того, такие изделия могут применяться в химической, атомной и пищевой промышленности при транспортировке различных жидкостей. Наружное порошковое эпоксидное покрытие также будет применяться на изделиях, предназначенных под теплоизоляцию", - добавили в пресс- службе.

По словам Гаттарова, власти заинтересованы в развитии предприятия и даже готовы предоставить налоговые льготы. "В настоящее время разрабатываются поправки в областное законодательство, которые позволят с 1 января 2017 года упростить процедуру предоставления налоговых льгот для инвесторов. Конкурсный отбор будет заменен на заявительный характер получения льгот. Кроме того, в регионе реализуются программы поддержки и развития промышленности, которыми может воспользоваться завод", - добавил вице-губернатор.

Также была учтена экологическая составляющая проекта: применяется специальное оборудование, не позволяющее оказывать вредного воздействия на окружающую среду.