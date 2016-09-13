IT и нанотехнологии станут направлениями нового технопарка на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Энергосбережение, IT-технологии и разработка новых материалов станут основными направлениями деятельности нового технопарка "Университетский" в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам министр инвестиций и развития Свердловской области Алексей Орлов.

"Наш технопарк один из самых оснащенных. Мы стремились создать здесь максимально комфортную среду для растущих инновационных компаний. Что касается специализации технопарка, то это такие современные направления, как информационно-телекоммуникационные технологии, приборостроение и электроника, энергоэффективность и энергосбережение, новые материалы и нанотехнологии", - сказал он.

По словам Орлова, специфика деятельности технопарка определялась с учетом региональной экономики. "Мы также учитываем потребности и других уровней, то есть речь идет о российском и международном рынке", - добавил он.

Будет создано около 700 рабочих мест

Как сообщил также Орлов, в технопарке будет создано около 700 высокотехнологичных рабочих мест к 2018 году. К этому времени инновационый центр должен выйти на полную проектную мощность.

"Сейчас насчитывается порядка 200 высокотехнологичных рабочих мест, к концу 2016 года мы ожидаем, что таких мест будет создано порядка 460. К 2018 году проект выйдет на полную мощность, тогда в технопарке разместятся не менее 700 высококлассных специалистов, которые будут осуществлять свою деятельность в самых разных отраслях науки", - сказал он.

Орлов также отметил, что в настоящее время в технопарке уже располагаются 14 резидентов. "До конца этого года мы ждем еще не менее 20 инновационных компаний, а к 2018 году мы планируем их увеличение до 37. Общий объем выручки компаний резидентов составит более 2 млрд рублей", - добавил министр.

Как отметил генеральный директор технопарка Денис Скоморохов, инвестиции из бюджета Свердловской области в проект составили около 1,1 млрд рублей.

О технопарке высоких технологий

Технопарк "Университетский" - крупнейший в регионе инновационный центр. Проект технопарка высоких технологий Свердловской области реализуется с 2013 года в соответствии с федеральной программой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и поддерживается областным правительством. Основной целью технопарка является создание условий для повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности региона. Он сможет вместить до 1,5 тыс. резидентов, в том числе 700 высокотехнологичных.

Ранее ТАСС сообщал, что на площадке технопарка также разместится Межрегиональный Центр компетенций (МЦК) для тренировочного полигона WorldSkills. Там планируется готовить операторов станков с программным управлением, техников по композитным материалам, специалистов по аддитивным технологиям, робототехнике, мехатронике и еще по целому ряду специальностей.