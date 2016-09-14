СК проверяет информацию об отравлении ребенка плодами травы в детсаду на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию об отравлении ребенка плодами ядовитой травы в детском саду деревни Фроловка Красноармейского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного Управления СК РФ.

"В уральских СМИ 13 сентября появилась информация о том, что в детском саду деревни Фроловка отравился, предположительно, плодами ядовитой травы пятилетний мальчик. Ребенок после случившегося поступил в реанимационное отделение лечебного учреждения. Предпринятый врачами своевременный комплекс мер позволил спасти жизнь ребенка", - сказали в пресс-службе.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.