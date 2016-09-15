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Курганские власти одобрили снижение налогов для малого бизнеса

Новости Урала
15 сентября, 16:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, сентября. /ТАСС
Изменения в соответствующем законопроекте коснутся 57 видов деятельности
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Курганской области на внеочередном заседании одобрило законопроект, устанавливающий льготы для малого бизнеса. Изменения коснутся 57 видов деятельности, сообщили в пресс-службе главы Курганской области.

"На внеочередном заседании правительства Курганской области был одобрен законопроект о льготах для субъектов малого бизнеса. Будут снижены налоги на прибыль и имущество организаций, транспортный налог для управляющих компаний, налоги резидентов индустриальных или промышленных парков, заключивших инвестконтракт с регионом. Ставки налога будут снижены в отношении 57 видов деятельности", - уточнили в пресс-службе.

В частности, с 6% до 4% будут снижены налоги для предприятий, если их объектом налогообложения являются доходы, и с 15% до 10%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

"Также планируется вдвое снизить размер транспортного налога для транспортных предприятий, чей автопарк работает на газовых двигателях. Расчеты показывают, что все эти меры оправданы и способствуют развитию малого и среднего бизнеса", - отметили в пресс-службе.

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