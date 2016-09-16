Ученые из США, Швеции и Японии обсудят перспективные материалы в новом технопарке на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Ученые из США, Швеции и Японии и других стран в рамках международного симпозиума обсудят перспективные материалы на площадке нового технопарка "Университетский" в Екатеринбурге. Мероприятие состоится в преддверии XX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, который пройдет в Екатеринбурге с 26 по 30 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе инновационного центра.

"Международный симпозиум, посвященный современным методам моделирования материалов, будет проходить в рамках ХХ Менделеевского съезда. Ученые из Швеции, Германии, Японии, США, Австрии и Франции будут обсуждать новые теоретические методы и перспективные материалы в екатеринбургском технопарке с 22 по 24 сентября", - сказала собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что целью конференции является обмен новыми идеями для решения актуальных научных проблем. "В частности, будут обсуждаться тенденции в материаловедении и задачи разработки физических принципов для ускоренного дизайна новых материалов", - пояснили в технопарке.

Менделеевский съезд - крупнейший научный форум по общей и прикладной химии, проходит раз в пять лет. Первый состоялся в России в 1907 году, до этого он ни разу не проходил на Урале. В рамках форума демонстрируются достижения мировой и отечественной химической науки в таких отраслях, как методология химического синтеза, наноматериалы, биомолекулярная химия, молекулярная электроника. XX съезд ведущих химиков пройдет в Екатеринбурге с 26 по 30 сентября на площадке Екатеринбург - ЭКСПО. Ожидается, что в нем примут участие около 2,5 тыс. человек, порядка 300 иностранных ученых.

Технопарк "Университетский" - крупнейший в регионе инновационный центр. Проект технопарка высоких технологий Свердловской области реализуется с 2013 года в соответствии с федеральной программой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и поддерживается областным правительством. Основной целью технопарка является создание условий для повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности региона. Он сможет вместить до 1,5 тыс. резидентов, в том числе 700 высокотехнологичных. Как отметил генеральный директор технопарка Денис Скоморохов, инвестиции в проект составили около 1,1 млрд рублей.