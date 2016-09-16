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Самые крупные учения в году пройдут на БАЭС с иностранными наблюдателями

Новости Урала
16 сентября, 14:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, сентября. /ТАСС
Энергоблоки электростанции во время учений будут эксплуатироваться в штатном режиме
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Самые крупные в этом году противоаварийные учения пройдут на Белоярской атомной электростанции (БАЭС, Заречный, Свердловская область) с 21 по 23 сентября, сообщает в пятницу пресс-служба станции.

"Комплексные противоаварийные учения с участием специалистов кризисного центра "Росэнергоатома", аварийно-технического центра "Росатома", войск Минобороны, подразделений МЧС, МВД, а также представителей органов власти пройдут на Белоярской АЭС. Цель учений - проверка противоаварийной готовности и отработка взаимодействия между специализированными формированиями по совместной ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения. Это самые крупные учения, которые ежегодно проводятся на одной из российских АЭС. В прошлом году они проходили в Ленинградской области", - уточняет пресс-служба.

На учениях ожидается присутствие свыше 20 иностранных наблюдателей из Франции, Швеции, Норвегии, Финляндии и других стран.

"Энергоблоки Белоярской АЭС во время учений будут эксплуатироваться в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу, связанные с учениями, не предусмотрены и проводиться не будут", - добавили в пресс-службе.

Ранее в интервью ТАСС директор БАЭС Иван Сидоров рассказал, что в учениях примут участие около 800 человек, не считая сотрудников станции.По его словам, один из возможных сценариев учений - землетрясение с полным обесточиванием энергоблоков в условиях ураганного ветра.

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