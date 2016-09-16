Уральские музыканты примут участие в выборах на гастролях в Германии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Музыканты Уральского академического филармонического оркестра и Симфонического хора Свердловской филармонии, которые прибыли в Бонн (Германия) на гастроли, смогут принять участие в выборах в Государственную думу. Они проголосуют 18 сентября в генеральном консульстве РФ в Бонне, сообщила корреспонденту ТАСС начальник пресс-службы Свердловской филармонии Елена Горобинская.

"Музыканты, которые сейчас находятся на гастролях в Германии, смогут поучаствовать в выборах в Государственную думу в единый день голосования 18 сентября в генконсульстве РФ в Бонне. Консульство выделило автобус, который отвезет порядка 120 музыкантов из отеля на голосование", - уточнила Горобинская.

Замдиректора филармонии по развитию Алла Петрова-Лемачко рассказала ТАСС, что в данной ситуации проявляется заинтересованность обеих сторон. "В первую очередь, это желание наших музыкантов выразить свое мнение и проявить свою гражданскую позицию. С другой стороны, филармония встретила понимание и заинтересованность генконсульства РФ в Бонне, сотрудники которого оказали весомую организационную помощь в том, чтобы такая большая группа российских граждан приняла участие в голосовании", - отметила она.

Музыканты Свердловской филармонии участвуют в фестивале Beethovenfest-2016 в Бонне. В исполнении уральских музыкантов в Beethovenhalle прозвучат фрагменты музыки балета "Творения Прометея" Людвига ван Бетховена, "Прометей" ("Поэма огня") Александра Скрябина и "Кантата к ХХ-летию Октября" Сергея Прокофьева. Также Уральский филармонический оркестр сыграет сочинения Дмитрия Шостаковича, Александра Мосолова, Николая Мясковского и Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Симфонический хор Свердловской филармонии 18 сентября даст концерт в Тройсдорфе, немецкой публике будет представлена программа из произведений русских композиторов Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Павла Чеснокова, Александра Варламова, Георгия Свиридова.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тысяч муниципальных кампаний. В общей сложности будет замещаться порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвуют более 103 тысяч кандидатов.