Памятник Ленину перенесут из центра Ханты-Мансийска в новый сквер СССР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты- Мансийска перенесут памятник Владимиру Ленину из центра города в новый сквер. На данный момент строительные работы объекта завершаются. Об этом сообщается на городском информационном портале органов местного самоуправления.

"В Ханты-Мансийске завершается строительство сквера СССР. На площадке уже разбиты дорожки, оборудованы газоны и обустроен постамент для памятника, который в скором времени займет скульптура Владимира Ульянова (Ленина), ранее стоявшая в центре Ханты-Мансийска", - сообщили в пресс- службе.

С инициативой установить памятник Ленину в публичном месте выступил городской совет ветеранов. Активисты, вышедшие с инициативой, установят памятник на постаменте своими силами.

"На следующий год мы планируем наполнить сквер небольшими элементами - гербами союзных республик. Сам по себе памятник Владимиру Ильичу - важный культурный объект. Над его созданием трудился один из авторов ансамбля "Героям Сталинградской битвы" в Волгограде, скульптура официально признана художественным произведением", - приводит пресс- служба слова главного архитектора Ханты-Мансийска Ольги Фроловой.

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) (1870-1924) - российский революционер, первый председатель правительства РСФСР, автор работ по теории марксизма и т.п.