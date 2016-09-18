На Урале не будут расселять жителей дома, где произошло обрушение

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ЕКАТЕРИНУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Жителей дома 1918 года постройки в городе Ирбит Свердловской области, где 17 сентября произошло частичное обрушение, расселять не будут, сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС глава муниципального образования город Ирбит Геннадий Агафонов.
"Этот дом состоит из четырех секций, которые пристроены друг к другу. Там, где произошло обрушение, люди не живут, они расселены были уже давно. Мы предложили жильцам непострадавшей части здания уехать в пункт временного размещения, но они отказались", - сказал Агафонов.
По его словам, на месте обрушения работает управляющая компания "Северный жилищный комплекс". Сейчас там проводятся противоаварийные работы. "Этот дом является архитектурным памятником, в котором мы не имеем права проводить какие-то работы по ремонту без экспертизы и сметы от специализированной организации, которая имеет лицензию на проектирование памятников. Сегодня мы можем только огородить место обрушения", - добавил собеседник агентства.
Ранее ТАСС сообщал, что Ирбитская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту обрушения части стены в жилом доме в городе Ирбите Свердловской области. В пресс-службе надзорного ведомства сказали, что прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны управляющей организации, установит, проводился ли в данном доме капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения.