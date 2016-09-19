Профилактика заболеваний сердца позволила снизить смертность на 30%

Кокорин: болельщики имели право отвернуться от сборной после провала на ЕвроСпорт 19 сентября, 14:00
Курганские власти планируют создать группы по уходу за детьми при вузахНовости Урала 19 сентября, 13:46
Недели Северных стран в Петербурге: джаз, инновации, дни открытых дверей, ярмарка культурНовости партнеров 19 сентября, 13:45
Памятник Сталину в Сургуте дважды за четыре дня обливали красной краскойНовости Урала 19 сентября, 13:38
Объемы перевозки руды ФГК на ЮВЖД в августе 2016 года выросли на 20% - до 193 тыс. тоннТранспорт 19 сентября, 13:33
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в МонакоСпорт 19 сентября, 13:30
Новый номер журнала "Technowars" посвятили безопасности в киберпространствеНовости партнеров 19 сентября, 13:25
"Аэроэкспресс" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза, до 460 млн рублейТранспорт 19 сентября, 13:21
"Швабе" повысил качество полировки оптики на 10% за счет модернизацииНовости партнеров 19 сентября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Проведение профилактики позволило за последние 10 лет снизить на 30% смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС сообщил президент Российского кардиологического общества, генеральный директор Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто, находящийся в Екатеринбурге с рабочим визитом.
"За последнее десятилетие смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России снизилась на 30%. Есть две основных причины этому: во-первых, это профилактические программы, которые стартовали в нашей стране, во-вторых, жесткие законы, которые направлены на то, чтобы люди перестали курить и употреблять алкоголь. То есть, в целом, люди меньше подвержены вредным привычкам", - сказал он.
Шляхто также отметил, что в России летальность от острого инфаркта миокарда в стационаре составляет около 11%: из 100 тыс. человек умирают 600, а ранее умирали более 800 человек. "Сегодня меняется парадигма медицины, когда мы большее внимание уделяем нашим пациентам. Это направление называется ценностная медицина. Надо сделать так, чтобы в условии дефицита времени все достижения были использованы и чтобы пациент получал максимальную помощь", - резюмировал эксперт.
Современные методы профилактики заболеваний сердца и разработки в области кардиологии будут обсуждаться в рамках Российского национального конгресса кардиологов - ежегодного форума для кардиологов и врачей смежных специальностей. В этом году он пройдет в Екатеринбурге с 20 по 23 сентября, в нем примут участие более 5 тыс. медиков из 30 стран. В программе форума - научные дискуссии и презентация новых разработок в области профилактики и лечения кардиологических заболеваний.