Совет по инвестпроектам помог привлечь в уральский бизнес 6,7 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября./ТАСС/. Совет по поддержке инвестпроектов помог привлечь 14 свердловским бизнесменам 6,7 млрд. рублей заемных средств, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики губернатора региона.

"В рамках деятельности совета по поддержке инвестпроектов Свердловской области мы провели четыре заседания, презентовали 25 инвестиционных проектов, по 14 из которых получен положительный результат, что позволило привлечь 6,7 млрд. рублей заемных средств", - приводит департамент слова министра инвестиций и развития региона Алексея Орлова.

По данным Орлова, в работе совета принимают участие представители 20 банков, инициаторы инвестпроектов, руководители бизнес-объединений и органы власти. "Например, на прошлом заседании банкирам было представлено пять проектов. Среди них - проект создания производства нового поколения гуминовых удобрений, который разместится на промплощадке индустриального парка "Богословский" в Краснотурьинске (моногород в Свердловской области, который ожидает получение статуса территории особого развития), проекты по производству сухих смесей для утепления зданий, рассасывающихся хирургических изделий и производство современных инновационных средств реабилитации для детей- инвалидов", - добавили в департаменте.

Как отметил заместитель председателя правления "Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства" Петр Тарасов, принимающий участие в работе совета, такая форма поддержки важна для предпринимательского сообщества. "Свердловская область - один из наших надежных партнеров. У нас большой объем поддержки в рамках наших программ. Сейчас наша задача - повернуться лицом к конечному предпринимателю. И здесь мне кажется очень удачным опыт Свердловской области - такой формат встреч, в котором принимают участие представители банков, предприниматели и представители органов власти", - сказал он.