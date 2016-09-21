Компании РФ и Белоруссии будут работать по единым стандартам добычи углеводородов

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ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Российские и белорусские предприятия будут работать по единым стандартам разведки и добычи углеводородов. План действий по гармонизации подходов на 2016-2017 году подписали Министерство природных ресурсов и экологии РФ и министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Беларусь в рамках VII Тюменского нефтегазового форума, передал корреспондент ТАСС.
"В рамках этого соглашения мы транслируем классификацию, которую разработали. Беларусь берет ее за основу для того, чтобы отработать у себя учет запасов с такими же подходами. С 1 января 2017 года они начнут ее внедрять", - сказал журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Беларусь Андрея Ковхуто, речь идет о классификации, которая учитывает технологические вопросы в добыче полезных ископаемых. "Ранее созданная в СССР классификация учитывала только запасы полезных ископаемых", - уточнил он.
VII Тюменский нефтегазовый форум открылся в среду и продлится два дня. В нем примут участие более 800 экспертов из 13 стран мира, в том числе специалисты институтов РАН и РАЕН, российских и зарубежных научно-исследовательских центров, которые представят более 130 научных докладов и презентаций. Программой предусмотрено более 30 дискуссионных панелей и круглых столов, ключевыми темами форума станут вопросы инженерного образования и нефтегазовых технологий.
В ходе тематических секций будут рассмотрены аспекты развития нефтегазовой отрасли в Западной Сибири, поиска инновационных путей в решении вопросов сервисного обслуживания старых месторождений, введения налоговых инструментов для стимулирования отрасли и разработки инноваций, кадрового обеспечения будущего отрасли, а также развития арктических и приарктических проектов.