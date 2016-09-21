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Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале

Новости Урала
21 сентября, 12:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, сентября. /ТАСС
На борту находились три человека, жертв и пострадавших нет
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© AP Photo/Natacha Pisarenko

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Вертолет авиакомпании "Ямал" совершил вынужденную посадку в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Иван Скиданов.

"Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ямал" совершил вынужденную посадку в Пуровском районе ЯНАО. Повреждений вертолета, пострадавших и погибших нет. На борту находились три человека", - сказал Скиданов.

По словам собеседника агентства, у вертолета сработал один из датчиков, что и стало причиной нештатной ситуации. "Техники авиакомпании вылетят, осмотрят его: либо будут забирать экипаж и воздушное судно, либо ремонтировать на месте", - добавил он.

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