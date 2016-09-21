Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Вертолет авиакомпании "Ямал" совершил вынужденную посадку в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Иван Скиданов.

"Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ямал" совершил вынужденную посадку в Пуровском районе ЯНАО. Повреждений вертолета, пострадавших и погибших нет. На борту находились три человека", - сказал Скиданов.

По словам собеседника агентства, у вертолета сработал один из датчиков, что и стало причиной нештатной ситуации. "Техники авиакомпании вылетят, осмотрят его: либо будут забирать экипаж и воздушное судно, либо ремонтировать на месте", - добавил он.