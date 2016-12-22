ФРП одобрил займы на 250 млн руб. двум уральским предприятиям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил займы почти на 250 млн рублей двум уральским предприятиям на реализацию импортозамещающих проектов. Об этом сообщили в четверг в департаменте внешних коммуникаций ФРП.

"Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге одобрил 10 льготных займов общим объемом более 2 млрд рублей. Среди них два предприятия, расположенных в Свердловской и Челябинской областях", - сказали в департаменте.

В частности, петербургская компания "Интра" разрабатывает в городе Миасс в Челябинской области технологию безостановочных ремонтов промышленного оборудования на предприятиях ТЭК. "Технология позволит герметизировать протечки без остановки производства, а также делать врезки и перекрытия в трубопроводах под давлением без остановки перекачки продукта. Стоимость проекта - 300 млн рублей, из которых 150 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа", - добавили там.

Вторым предприятием стал завод "Век" в Екатеринбурге, который займется производством энергоэффективных лифтов. Применение композитных материалов позволит снизить вес кабин на 30%. Стоимость проекта - 189,3 млн рублей, из которых 92,5 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

"Ежегодно в России вводится в эксплуатацию порядка 36-37 тыс. лифтов. В лифтовом парке страны их насчитывается более 500 тыс., из которых 90% эксплуатируются непосредственно в жилом фонде, при этом около 150 тыс. лифтов установлены более 25 лет назад, выработали свой ресурс и нуждаются в замене. Реализация данного проекта будет способствовать решению этой проблемы. Отмечу также, что каждый год в России устанавливается около 12-13 тыс. импортных лифтов, поэтому производство современных, безопасных и энергоэффективных лифтов отечественного производства было включено Минпромторгом в план мероприятий по импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения", - приводит департамент слова заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова.