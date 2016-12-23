ВРП ХМАО в 2016 году вырастет более чем на 80 млрд рублей, превысив 3 трлн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря./ТАСС/. Валовой региональный продукт Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО- Югра) в 2016 году составит более трех триллионов рублей. По итогам 2015 года этот показатель составил 2,918 млрд рублей, сообщила в пятницу во время обращения к жителям, представителям общественности и депутатам губернатор региона Наталья Комарова.

"В нынешнем году валовой региональный продукт нашего округа по прогнозам превысит три триллиона рублей. Инвестиции могут преодолеть планку в 825 млрд рублей (в 2015 году - 731,4 млрд рублей - прим. ТАСС) . Впервые за последние пять лет индекс промышленного производства не покажет существенного снижения, а окажется близким к нулю", - сказала она.

По словам Комаровой, такое состояние производства достигается перенастройкой экономики, снижением ее зависимости от сырья, импорта, технологий, к которым блокируется доступ. "Со следующего года мы полностью освобождаем от уплаты налога на имущество и снижаем ставку по налогу на прибыль инвесторам, вкладывающим в проекты импортозамещения и объекты промышленной инфраструктуры. Гарантируем эту меру вплоть до 2025 года, создаем предсказуемые и предельно благоприятные условия для развития бизнеса", - добавила она.