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Чиновник свердловского Мингосимущества задержан по подозрению во взяточничестве

Новости Урала
23 декабря, 13:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, декабря. /ТАСС
По данным следствия, директор департамента рекламы ведомства Игорь Разунин через посредника получил взятку в крупном размере от екатеринбургского рекламодателя
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Директор департамента рекламы Министерства по управлению госимуществом Свердловской области Игорь Разунин задержан по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

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"По данным следствия, Разунин через посредника получил взятку в крупном размере от екатеринбургского рекламодателя. Сейчас чиновник задержан, следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу", - уточнили в следственном комитете.

Получить комментарий задержанного или его адвокатов ТАСС пока не удалось.

Ранее ТАСС сообщал, что на время служебной проверки отстранен первый заместитель главы регионального Мингосимущества Александр Самбурский. Он был единственным из заместителей бывшего главы министерства Алексея Пьянкова, которому удалось избежать уголовного преследования по делу о взяточничестве.

Дело Пьянкова

Пьянкова и двух его заместителей - Артема Богачева и Константина Никанорова - задержали 26 апреля 2016 года. По данным СК, они подозреваются в растрате 55 млн рублей, получении взятки в 31,5 млн рублей и приобретении земельных участков по заведомо завышенной цене. В день задержания в свердловском министерстве прошли обыски, были изъяты документы и системные блоки компьютеров. Сейчас мера пресечения в отношении Пьянкова изменена на залог в 2 млн рублей, его заместителям сроки домашнего ареста продлены до 24 и 25 января 2017 года.

По данным источника ТАСС, до принятия решения о проведении матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге стадион "Центральный" и территория вокруг него находились в частной собственности. Для начала строительства инфраструктуры к чемпионату необходимо было передать объекты в федеральную собственность. С этой целью совершались десятки сделок, в результате которых стадион сначала перешел в собственность Свердловской области, а затем в федеральную, возбуждение уголовных дел связано именно с этими сделками. Официально эту информацию в следственных органах не подтвердили.

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