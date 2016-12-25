Трое детей погибли в результате пожара в частном доме на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Трое детей погибли в результате пожаре в селе Антипаюта Тазовского района Ямало- Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили корреспоненту ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по округу.

"Пожар вспыхнул в жилом одноэтажном балке (передвижной домик на полозьях) в селе Антипаюта 24 декабря. В больницу были госпитализированы трое детей, они скончались. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - сказала собеседница агентства.

По данным ведомства, пожар произошел 24 декабря в 17:54 по местному времени (15:54 мск). В тушении было задействовано десять 10 человек и две единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО. Огнем поврежден балок на площади 27 кв м.