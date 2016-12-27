На БАЭС в 2018 году планируют начать наработку кобальта-60 для ядерной медицины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Наработка кобальта-60, который востребован в ядерной медицине, может начаться в реакторе на быстрых нейтронах БН-600 на Белоярской АЭС (БАЭС, Свердловская область) в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

"БАЭС активно участвует в направлении создания новых продуктов для перспективных российских и международных рынков. В настоящее время ведутся подготовительные процедуры для перспективной наработки изотопа кобальта-60 в реакторах на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности. Наработку кобальта-60 планируется осуществлять в реакторе БН-600, она может начаться уже в 2018 году", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главный конструктор реакторной установки "ОКБМ Африкантов" до конца 2017 года разработает документацию, необходимую для выполнения проекта. "Реакторы на быстрых нейтронах, по сравнению с реакторами на тепловых нейтронах, способны нарабатывать изотоп кобальта-60 более высокой удельной активности. Именно такой высокоактивный кобальт востребован на мировом рынке для нужд ядерной медицины - лечения раковых заболеваний и стереотаксической хирургии", - уточнили там.

БАЭС в Свердловской области введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2016 года).

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