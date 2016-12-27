Путешественники из Ямала впервые отправятся на упряжке хаски на остров в Карском море

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Путешественники из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) впервые отправятся на собачей упряжке на арктический остров Шокальского в Карском море. Предстоит преодолеть путь длиной 1,5 тыс. км, заезд запланирован на март 2017 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Впервые по зимнику пройдет первая экспедиционная упряжка из хаски. Путешествие стартует из города Новый Уренгой, затем они достигнут одной из самых северных точек ЯНАО - острова Шокальского, конечная точка - Салехард. Основной заезд состоится в марте 2017 года. Путь в 1,5 тыс. км предстоит преодолеть за месяц", - сказали в пресс-службе.

Участниками экспедиции станут пять человек, в том числе члены Русского географического общества (РГО). "Упряжка будет состоять из 12 хаски, собак ожидают трудности зимнего бездорожья, экстремально низкие температуры, упряжку будут сопровождать два снегохода. Путешественники берут с собой трехслойные зимние палатки и пуховые спальники, рассчитанные на суровые климатические условия. Суточный рацион каждого члена экспедиции будет составлять пять тысяч килокалорий", - уточнили в администрации Ямала.

Мероприятие приурочено к Году экологии, 100-летию заповедного дела в России. "1 января 2017 года стартует пробный заезд экспедиционной собачьей упряжки из 12 хаски, участники экспедиция пройдут по зимнику 300 км за 7 дней", - отметили в пресс-службе.

Остров Шокальского расположен на юго-западе Карского моря при входе в Обскую губу. Относится к территории Тазовского района ЯНАО, длина острова около 30 км, ширина до 20 км. До 1926 года остров назывался Агнесса, нынешнее название он получил в честь русского ученого-географа, генерал-лейтенанта, председателя Русского географического общества Юлия Шокальского.