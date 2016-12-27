Школы Троицка закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Школьники города Троицка Челябинской области ушли на новогодние каникулы на неделю раньше обычного срока, поскольку школы города закрыты на карантин из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"По причине интенсивного прироста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в городе Троицке, особенно среди школьников 7-14 лет, решено приостановить учебный процесс с 26 по 30 декабря. Школы города закрыли на карантин. Кроме того, отменены праздничные мероприятия в образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования", - пояснили в администрации Троицка.
По данным Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, кроме Троицка, учебный процесс полностью остановлен в двух школах Миасского городского округа и Чебаркульского муниципального района, еще в 10 школах закрыто 53 класса (Миасского, Копейского Кыштымского, Чебаркульского и Верхнеуфалейского городских округов). По состоянию на 19 декабря рост заболеваемости отмечен в 30 муниципальных образованиях области, превышение порогов заболеваемости - в 16.