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Школы Троицка закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ

Новости Урала
27 декабря, 10:59 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 27, декабря. /ТАСС
Кроме того, отменены праздничные мероприятия в образовательных организациях
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© Алексей Бородин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Школьники города Троицка Челябинской области ушли на новогодние каникулы на неделю раньше обычного срока, поскольку школы города закрыты на карантин из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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"По причине интенсивного прироста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в городе Троицке, особенно среди школьников 7-14 лет, решено приостановить учебный процесс с 26 по 30 декабря. Школы города закрыли на карантин. Кроме того, отменены праздничные мероприятия в образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования", - пояснили в администрации Троицка.

По данным Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, кроме Троицка, учебный процесс полностью остановлен в двух школах Миасского городского округа и Чебаркульского муниципального района, еще в 10 школах закрыто 53 класса (Миасского, Копейского Кыштымского, Чебаркульского и Верхнеуфалейского городских округов). По состоянию на 19 декабря рост заболеваемости отмечен в 30 муниципальных образованиях области, превышение порогов заболеваемости - в 16.

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