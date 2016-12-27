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Филиал Музея истории России за 350 млн рублей построят в Екатеринбурге

Новости Урала
27 декабря, 14:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, декабря. /ТАСС
Он будет расположен в центре города по улице Народной Воли
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Выставочный павильон Музея истории России за 350 млн рублей построят в Екатеринбурге в 2017 году. Материалы опубликованы на официальном портале госзакупок.

"Определен подрядчик строительно-монтажных работ по объекту "Выставочный павильон "Музей истории России" в городе Екатеринбурге", который будет расположен в центре города по улице Народной Воли. Максимальная цена контракта - 354 млн рублей, источник финансирования - бюджет Свердловской области", - указано на портале.

Согласно документам, завершить строительство планируют до конца лета 2017 года. Предусмотрено возведение двухэтажного здания выставочного павильона треугольной формы высотой 17 метров и площадью 6,7 тыс. кв. м. В здании разместится филиал исторического парка "Россия - моя история", который располагается в Москве в павильоне №57 на ВДНХ. В рамках проекта Патриаршим советом по культуре созданы четыре исторических выставки - "Рюриковичи", "Романовы", "1917-1945", "1945-2016".

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