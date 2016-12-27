Напавшего на депутата в ХМАО приговорили к двум годам и двум месяцам колонии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Суд города Урай Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) приговорил Виктора Минина к двум годам и двум месяцам колонии за нападение на депутата гордумы Леонарда Насибуллина в июне 2016 года. Об этом ТАСС сообщил потерпевший.
"Суд вынес приговорил Виктору Минину, который напал на меня в июне этого года, к 2 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Я доволен данным решением суда, обжаловать не буду. Злоумышленника очень долго искали, но в ноябре Минин явился в полицию с повинной", - сказал он. Информацию подтвердили в мировом суде Урая.
Ранее ТАСС сообщал, что 2 июня неизвестный облил жидкостью из баллончика руководителя фракции ЛДПР в думе Урая Леонарда Насибуллина. Он получил ожоги шеи и лица, был госпитализирован.