ФРП одобрил "Уралшине" заем почти на 250 млн руб. на производство шин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил уральскому шинному заводу ("Уралшина") заем почти на 250 млн рублей для реализации проекта по выпуску большеразмерных шин для спецтехники грузоподъемностью свыше 3 т. Об этом сообщили в среду в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
"Проект "Разработка, создание, освоение производства и запуск в серию индустриальных большеразмерных массивных шин "Суперэластик" оценивается в 500 млн рублей, сумма предоставляемого ФРП займа составит 248,3 млн рублей", - говорится в сообщении.
По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, последние два года в области идет работа по взаимодействию с федеральными структурами, министерство помогает предприятиям грамотно оформлять заявки и привлекать на территорию субъекта инвестиции. "Завод "Уралшина" также оформил заявку, которая была одобрена. Около 250 млн рублей предприятие получит на производство нового вида изделий - это большеразмерные шины для вездеходной и крупногабаритной техники", - сказал Пересторонин.
Министр также отметил, что реализация инвестиционного проекта будет способствовать существенному уменьшению зависимости российского рынка от мировых производителей шин "Суперэластик": Бельгии, Германии, Швеции, Дании, Индии, Таиланда, Китая. Планируемый к созданию продукт не имеет аналогов в России. "Индустриальные большеразмерные шины используются для специальной техники, эксплуатируемой в особо тяжелых условиях в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной и иных отраслях. Данная продукция выпускается преимущественно за рубежом - импортозависимость отечественного рынка в части крупногабаритных шин для сельскохозяйственной и индустриальной техники, внедорожников, квадроциклов составляет порядка 70%", - отметили в Министерстве промышленности и науки региона.
Как уточнили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, фондом развития промышленности в 2015 и 2016 годах профинансированы семь проектов уральских предприятий на общую сумму 1,9 млрд рублей. "Это предприятия ООО "Эпсилон", ОАО "НПК "Уралвагонзавод", ООО "Уральский дизель-моторный завод", ООО "Сибеко", ООО "НПК Уралнефтьсервис", ООО "Завод Медсинтез", ООО "Полимет", реализующие проекты в области машиностроения, металлургии, фармацевтики, нефтепереработки. Льготный кредит предоставляется на семь лет под 5% годовых", - добавили там.
Уральский шинный завод был образован весной 1943 года. Здесь для нужд фронта был налажен выпуск автопокрышек легендарной "полуторки" ЗИС-5 и массивных шин знаменитого танка Т-34. В 2015 году предприятие начало выпуск массивных шин для танка Т-14 "Армата".