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Второе уголовное дело возбуждено в отношении чиновника свердловского Минимущества

Новости Урала
28 декабря, 12:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, декабря. /ТАСС
Ранее против Игоря Разунина уже было возбуждено дело по статье УК РФ "Получение взятки"
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Второе уголовное дело возбуждено в отношении директора департамента рекламы Министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Игоря Разунина, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. Ранее против чиновника уже было возбуждено дело по ст. 290 УК РФ "Получение взятки".

"Следственными органами возбуждено очередное уголовное дело в отношении директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина по факту получения им взяток в крупном размере от предпринимателей, работающих в сфере наружной рекламы", - сказали в ведомстве.

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В данном случае основанием для возбуждения дела стали заявления предпринимателей, которые в течение 2016 года терпели регулярные поборы со стороны Разунина. Чиновник является должностным лицом, наделенным всем спектром полномочий по вопросам размещения наружной рекламы в регионе.

Ранее ТАСС сообщал, что Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста директору департамента рекламы МУГИСО Игорю Разунину. Чиновник обвиняется по ст. 290 УК РФ "Получение взятки". Под домашним арестом ему предстоит пробыть до 21 февраля 2017 года. Разунин был задержан за получение взятки в крупном размере от екатеринбургского рекламодателя через посредника.

Дело Пьянкова

В 2016 году все руководство МУГИСО стало фигурантами уголовных дел. Министра Алексея Пьянкова и двух его заместителей - Артема Богачева и Константина Никанорова - задержали 26 апреля 2016 года. По данным СК, они подозреваются в растрате 55 млн рублей, получении взятки в 31,5 млн рублей и приобретении земельных участков по заведомо завышенной цене. В день задержания в свердловском министерстве прошли обыски, были изъяты документы и системные блоки компьютеров. Сейчас мера пресечения в отношении Пьянкова изменена на залог в 2 млн рублей, его заместителям сроки домашнего ареста продлены до 24 и 25 января 2017 года.

По данным источника ТАСС, до принятия решения о проведении матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге стадион "Центральный" и территория вокруг него находились в частной собственности. Для начала строительства инфраструктуры к чемпионату необходимо было передать объекты в федеральную собственность. С этой целью совершались десятки сделок, в результате которых стадион сначала перешел в собственность Свердловской области, а затем в федеральную, возбуждение уголовных дел связано именно с этими сделками. Официально эту информацию в следственных органах не подтвердили.

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