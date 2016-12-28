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Пять уголовных дел возбуждены после проверок точек продаж алкоголя в Свердловской области

Новости Урала
28 декабря, 20:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, декабря. /ТАСС
Больше всего конфискаций было произведено в торговых точках Нижнего Тагила
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Свердловские полицейские провели проверки точек продаж алкогольной продукции, по итогам которых были возбуждены пять уголовных дел. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, ведомство значительно активизировало работу в данном направлении после массового отравления спиртосодержащим концентратом "Боярышник" в Иркутске.

"Рейды полиции проводятся на территории всего Среднего Урала, однако больше всего конфискаций было произведено в торговых точках Нижнего Тагила. В период с 9 декабря по сегодняшний день по материалам сыщиков следствием возбуждено пять уголовных дел, четыре из которых квалифицируются по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", еще одно - по ч. 4 ст. 327.1 "Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок", - сказал Горелых.

По его данным, в ходе оперативно-розыскных мероприятий за 19 дней декабря сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, участковыми и представителями других служб ОВД выявлено и изъято более 10 тыс. литров спиртосодержащей продукции и почти 8 тыс. литров спирта.

"Всего с начала 2016 года в Свердловской области следственными органами возбуждено 73 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, полицией проведено более 1,2 тыс. проверок, изъято свыше 100 тыс. литров суррогата, к административной ответственности привлечено более 700 человек, ликвидированы десять оптовых складов, прекращена деятельность шести мини заводов, занимавшихся производством и реализацией различного контрафакта: по одному - в Заречном, Верхней Пышме, Тавде и три - в Екатеринбурге", - добавил он.

От отравления кометическим средством "Боярышник", в составе которого обнаружен метиловый спирт, в Иркутске в декабре 2016 года скончались, по последним данным судебно-медицинской экспертизы, 74 человека. Пострадали более 120 человек.

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