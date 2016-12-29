Уральские ученые изучали в 2016 году газовые пузыри, метеориты из Антарктиды и грязь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Уральские ученые в преддверии Года экологии впервые планируют изучить состав парниковых газов на острове Белый в Карском море - самой северной точке Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где в этом году были обнаружены газовые пузыри. По словам ученых, это поможет приблизиться к пониманию механизмов изменения климата в Арктике, сообщили в отделе пропаганды достижений науки Уральского отделения РАН.

"Для ученых важно не только оценивать фоновые значения содержания парниковых газов в атмосфере, но и определять источники, а это очень сложная задача. В этом году специалисты размещали на обследуемой территории на острове Белый свою метеостанцию для контроля метеорологических параметров. Обрабатывая данные наземного мониторинга и детальную информацию о динамике атмосферы, траекториях движения воздушных потоков, можно определить, откуда пришла воздушная масса с повышенным содержанием углекислого газа, метана и других парниковых газов. Так, ученые развивают метод дистанционного определения источников, который для мониторинга парниковых газов ранее никто не применял", - говорится в сообщении.

В уходящем году проблемам климата в Арктики был посвящен сразу ряд исследований, так как летом в ЯНАО наблюдалась необычайно теплая для Крайнего Севера погода: температура воздуха достигала 35 градусов. По мнению ученых, аномальная жара привела к тому, что глубина сезонного протаивания в зоне вечной мерзлоты существенно больше, чем в прошлом, это привело к образованию оврагов, появлению новых озер и к заметному изменению регионального тундрового ландшафта.

Не исключено, что именно эти факторы могли привести к появлению газовых пузырей на острове Белый. Взятые для анализа пробы показали многократное превышение содержания парниковых газов в пузырях по отношению к средним уровням в атмосфере. Из-за того, что пузыри могут быть опасны для объектов транспортной инфраструктуры и топливно- энергетического комплекса, ученые создают специальную карту газовых подземных пузырей, которые также образовались и на территории полуострова Ямал.

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"Метеоритный" Урал

Кроме того, в этом году уральские ученые продолжали работу над изучением метеоритного вещества. После падения метеорита "Челябинск", который вошел в атмосферу Земли в феврале 2013 года, регион стал центром притяжения для ведущих мировых специалистов и научных групп. Исследования продолжаются и в настоящее время, к примеру в этом году сотрудники Уральского федерального университета (УрФУ) смогли восстановить этапы "жизни" космического объекта - от формирования тела до его падения на планету.

Также уральские ученые поучаствовали в первой экспедиции по поиску метеоритов в Антарктиде, которая была организована в составе 61-й Российской антарктической экспедиции на территории Земли Королевы Мод в 100 км от российской станции "Новолазаревская". Всего удалось собрать 103 образца пород для дальнейших исследований, два из которых уже классифицированы как метеориты, им присвоены названия LOM 15001 и LOM 15002. Исследования позволят получить новую информацию о происхождении Вселенной и будущем нашей планеты.

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В 2017 году в УрФУ может быть открыта первая в РФ магистерская программа по метеоритике. Сейчас специалисты продолжают разрабатывать учебную программу нового направления. Данную программу можно будет развивать в рамках сетевого университета БРИКС, штаб-квартира которого в апреле открылась в уральском вузе.

Оттенки уличной грязи Екатеринбурга

Еще одним уникальным проектом в этом году стало изучение состава уличной грязи в Екатеринбурге. Ученые приступили к работе после того, как блогеры и современные художники назвали мегаполис Грязьбургом. Узнав об этом, глава города Евгений Ройзман направил председателю Уральского отделения РАН академику Валерию Чарушину письмо с техзаданием - исследовать причины появления грязи на городских улицах.

На работу выделен один год - за это время специалисты изучат грязь в разных районах города во все времена года, выделят наиболее загрязненные зоны и выработают совместный, научно обоснованный план действий по устранению причин загрязнения и усовершенствованию технологии уборки города.

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