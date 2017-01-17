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В ХМАО из-за гриппа запретили массовые мероприятия в помещениях

Новости Урала
17 января, 16:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, января. /ТАСС
По данным Роспотребналзора, уровень заболеваемости в регионе достиг эпидемических значений
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Санитарные врачи Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югры) ввели запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях из-за ухудшения ситуации с ОРВИ и гриппом в регионе. По последним данным, уровень заболеваемости в регионе достиг эпидемических значений, сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора.

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"Согласно постановлению, отменена кабинетная система в школах, запрещено посещение больных родственниками в стационарах, введены усиленные дезинфекционные режимы в образовательных и медицинских организациях. В случае значительного подъема заболеваемости органам местного самоуправления рекомендовано по информации главных государственных санитарных врачей территорий вводить внеочередные или дополнительные каникулы для школьников", - сказали в пресс-службе.

С 9 по 16 января в ХМАО зарегистрировано 10707 случаев заболевания ОРВИ и гриппом - показатель заболеваемости на 22,7% выше эпидемического порога и на 37,3% выше показателя прошлой недели. Госпитализированы в лечебно-профилактические организации округа 339 человек.

"Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в городах Сургут, Югорск, Урай, Пыть-Ях. На территории округа за прошедшую неделю закрыта 1 группа в дошкольном образовательном учреждении в городе Нягань", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в округе обнаружен вирус гриппа А (Н3N2).

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