Гендиректор комбината в Югре стал фигурантом дела за долги перед ПФР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Следователи Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра) возбудили уголовное дело в отношении генерального директора компании "Строительно-промышленный комбинат" за злоупотребления полномочиями, которые привели к образованию задолженности по оплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование на сумму свыше 157 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, в октябре 2016 года стало известно, что на предприятии несколько месяцев не выплачивается зарплата более 400 работникам. Следователями возбуждено уголовное дело.

"В ходе расследования было выявлено, что с июня 2015 года по октябрь 2016 года у ООО "СПК" образовалась задолженность по оплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование на сумму свыше 157 миллионов рублей. Кроме того, генеральный директор комбината не перечислил в бюджет государства налог на доходы физических лиц в сумме, превышающей 48 миллионов рублей", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что управлением Пенсионного фонда РФ в городе Нижневартовске для взыскания задолженности было принято решение о приостановлении операций по счетам организации. Несмотря на это, подозреваемому удалось вывести деньги со счетов компании и направить их на текущую финансово-хозяйственную деятельность.

"По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями".Также по факту невыплаты налогов было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ "Неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере", - сказали в пресс-службе, добавив, что в настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве.

Ранее ТАСС сообщал, что прокуратура Югры организовала проверку о невыплате 46 млн рублей зарплаты работникам комбината.