Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор комбината в Югре стал фигурантом дела за долги перед ПФР

Новости Урала
23 января, 12:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, января. /ТАСС
Сумма задолженности компании "Строительно-промышленный комбинат" составила 157 млн рублей
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Следователи Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра) возбудили уголовное дело в отношении генерального директора компании "Строительно-промышленный комбинат" за злоупотребления полномочиями, которые привели к образованию задолженности по оплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование на сумму свыше 157 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, в октябре 2016 года стало известно, что на предприятии несколько месяцев не выплачивается зарплата более 400 работникам. Следователями возбуждено уголовное дело.

"В ходе расследования было выявлено, что с июня 2015 года по октябрь 2016 года у ООО "СПК" образовалась задолженность по оплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование на сумму свыше 157 миллионов рублей. Кроме того, генеральный директор комбината не перечислил в бюджет государства налог на доходы физических лиц в сумме, превышающей 48 миллионов рублей", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что управлением Пенсионного фонда РФ в городе Нижневартовске для взыскания задолженности было принято решение о приостановлении операций по счетам организации. Несмотря на это, подозреваемому удалось вывести деньги со счетов компании и направить их на текущую финансово-хозяйственную деятельность.

"По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями".Также по факту невыплаты налогов было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ "Неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере", - сказали в пресс-службе, добавив, что в настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве.

Ранее ТАСС сообщал, что прокуратура Югры организовала проверку о невыплате 46 млн рублей зарплаты работникам комбината.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Ученые из РФ и Франции исследуют дно образованных в вечной мерзлоте озер на Ямале
Иранская метеоритная экспедиция в пустыне Лут
4
Российские ученые обнаружили в Иране 14 кг образцов, схожих с метеоритами
4
Картины из жизни Таджикистана кисти тюменского художника представят в США
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа
2
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
3
Генпрокуратура Литвы свернула расследование о поездках учащихся в летние лагеря в Россию
4
Система ПРО Москвы зафиксировала свыше 10 пусков российских ракет за 2016 год
5
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
6
Трамп рассказал о санкциях против России, "устаревшей" НАТО и проблемах Ближнего Востока
7
Директор "Херсонеса" считает, что передача музея РПЦ повредит ему
Темы дня
Реклама