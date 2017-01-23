Во всех школах Ханты-Мансийска приостановят учебный процесс из-за гриппа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Учебный процесс во всех школах Ханты-Мансийска (ХМАО - Югра) приостановят из-за гриппа и ОРВИ с 24 по 30 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"На комиссии принято решение о приостановлении учебного процесса с завтрашнего дня до следующего понедельника во всех школах Ханты-Мансийска из-за ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом", - сказали там.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на окружное управление Роспотребнадзора, что санитарные врачи ХМАО ввели запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях из-за ухудшения ситуации с ОРВИ и гриппом в регионе. По последним данным, уровень заболеваемости в регионе достиг эпидемических значений.

С 9 по 16 января в ХМАО зарегистрировано 10707 случаев заболевания ОРВИ и гриппом - показатель заболеваемости на 22,7% выше эпидемического порога и на 37,3% выше показателя прошлой недели.