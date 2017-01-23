Тюменский студент представит в Норвегии проект развития экономики Арктики на 30 лет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Магистрант Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Никита Редькин представит проект развития экономики Арктики на Международном арктическом студенческом форуме, который открылся в городе Тромсё (Норвегия) в рамках международной конференции "Арктические рубежи - 2017", сообщила ТАСС заведующая кафедрой экономической теории и прикладной экономики ТюмГУ доктор наук Ирина Лиман.
"Никита Редькин проявил себя именно в арктических проектах, которые у нас идут совместно с одним из университетов в Норвегии, он неоднократно выступал на конференциях, которые проходят в рамках арктического диалога, а сейчас он отправился в Тромсё. Сегодня тема Арктики достаточно популярна и востребована среди студентов-экономистов", - отметила собеседница агентства.
Как пояснил корреспонденту ТАСС Редькин, его исследование направлено на изучение экономики Русского Севера. "Оно связано с прогнозированием объемов инвестиций в компании Арктического региона в зависимости от политических, экономических и социальных факторов. Сегодня стоит задача предсказать, какой из сценариев взаимодействия общества и бизнеса приведет к долгосрочному устойчивому развитию без угнетения экосистемы региона", - сказал он.
Редькин отметил, что в процессе анализа планируется создание модели прогнозирования величины инвестиций в банки и связанные технологические компании, направленные на добычу полезных ископаемых и логистические услуги по Северному морскому пути (СМП). "Периодом исследования рассматривается горизонт в 30 лет - до 2046 года", - уточнил он.
По словам магистранта, в итоге полученная карта вероятностей, стратегий, результатов и потенциальных игроков будет образовывать модель, которая позволит спрогнозировать на основе статистических и экспертных данных наиболее социально-ориентированный план инвестирования в Арктические регионы.
Город Тромсе в 11-й раз принимает международную конференцию "Арктические рубежи", участники которой ежегодно обсуждают наиболее актуальные вопросы сотрудничества в высоких широтах, освоения богатого ресурсного потенциала Арктики и сохранения ее уникальных экосистем. Официальная церемония открытия конференции прошла 22 января в Центре научных исследований экологии и климата Крайнего Севера "Фрам", 23 января - первый рабочий день конференции.
В рамках этой конференции проходит Международный арктический студенческий форум, он завершится 25 января. В нем принимают участие студенты из России, Норвегии, Канады, Финляндии и Великобритании и других стран. Российские участники форума являются студентами бакалаврских и магистерских программ обучения - победителями конкурса, проведенного Русским географическим обществом совместно с норвежской исследовательской компанией "Акваплан Нива".