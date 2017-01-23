Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тюменский студент представит в Норвегии проект развития экономики Арктики на 30 лет

Новости Урала
23 января, 13:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, января. /ТАСС
Исследование связано с прогнозированием объемов инвестиций в компании Арктического региона
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Магистрант Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Никита Редькин представит проект развития экономики Арктики на Международном арктическом студенческом форуме, который открылся в городе Тромсё (Норвегия) в рамках международной конференции "Арктические рубежи - 2017", сообщила ТАСС заведующая кафедрой экономической теории и прикладной экономики ТюмГУ доктор наук Ирина Лиман.

Смотрите также
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Россия до 2030 года реализует 150 проектов в Арктике на сумму 5 трлн рублей

"Никита Редькин проявил себя именно в арктических проектах, которые у нас идут совместно с одним из университетов в Норвегии, он неоднократно выступал на конференциях, которые проходят в рамках арктического диалога, а сейчас он отправился в Тромсё. Сегодня тема Арктики достаточно популярна и востребована среди студентов-экономистов", - отметила собеседница агентства.

Как пояснил корреспонденту ТАСС Редькин, его исследование направлено на изучение экономики Русского Севера. "Оно связано с прогнозированием объемов инвестиций в компании Арктического региона в зависимости от политических, экономических и социальных факторов. Сегодня стоит задача предсказать, какой из сценариев взаимодействия общества и бизнеса приведет к долгосрочному устойчивому развитию без угнетения экосистемы региона", - сказал он.

Прогноз до 2046 года

Редькин отметил, что в процессе анализа планируется создание модели прогнозирования величины инвестиций в банки и связанные технологические компании, направленные на добычу полезных ископаемых и логистические услуги по Северному морскому пути (СМП). "Периодом исследования рассматривается горизонт в 30 лет - до 2046 года", - уточнил он.

По словам магистранта, в итоге полученная карта вероятностей, стратегий, результатов и потенциальных игроков будет образовывать модель, которая позволит спрогнозировать на основе статистических и экспертных данных наиболее социально-ориентированный план инвестирования в Арктические регионы.

О конференции и форуме

Город Тромсе в 11-й раз принимает международную конференцию "Арктические рубежи", участники которой ежегодно обсуждают наиболее актуальные вопросы сотрудничества в высоких широтах, освоения богатого ресурсного потенциала Арктики и сохранения ее уникальных экосистем. Официальная церемония открытия конференции прошла 22 января в Центре научных исследований экологии и климата Крайнего Севера "Фрам", 23 января - первый рабочий день конференции.

В рамках этой конференции проходит Международный арктический студенческий форум, он завершится 25 января. В нем принимают участие студенты из России, Норвегии, Канады, Финляндии и Великобритании и других стран. Российские участники форума являются студентами бакалаврских и магистерских программ обучения - победителями конкурса, проведенного Русским географическим обществом совместно с норвежской исследовательской компанией "Акваплан Нива".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Ученые из РФ и Франции исследуют дно образованных в вечной мерзлоте озер на Ямале
Иранская метеоритная экспедиция в пустыне Лут
4
Российские ученые обнаружили в Иране 14 кг образцов, схожих с метеоритами
4
Картины из жизни Таджикистана кисти тюменского художника представят в США
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа
2
Система ПРО Москвы зафиксировала свыше 10 пусков российских ракет за 2016 год
3
Генпрокуратура Литвы свернула расследование о поездках учащихся в летние лагеря в Россию
4
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
5
Stampa: Проди высказался за скорейшую отмену антироссийских санкций
6
Спасатели нашли тело подводного охотника в озере под Петербургом
7
Директор "Херсонеса" считает, что передача музея РПЦ повредит ему
Темы дня
Реклама