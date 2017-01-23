Карантин по гриппу и ОРВИ продлен в школах Златоуста до 26 января

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 января. /ТАСС/. Карантин по гриппу и ОРВИ в общеобразовательных организациях города Златоуста Челябинской области продлен до 26 января включительно, сообщили в пресс-службе управления образования и молодежной политики Златоустовского городского округа.
"В общеобразовательных организациях Златоуста продлен до 26 января включительно карантин по гриппу и ОРВИ. Это сделано на основании решения оперативного штаба", - пояснили в пресс-службе.
Ранее карантин в школах Златоуста был объявлен с 17 по 23 января включительно.
По официальным данным, на прошлой неделе в Челябинской области были возобновлены прерванные из-за гриппа и ОРВИ занятия в школах Челябинска, Копейска, Магнитогорска, Коркинского и Еткульского районов.