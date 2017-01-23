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Ямал будет ежегодно поставлять 100 тонн мяса северного оленя в Германию

Новости Урала
23 января, 14:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, января. /ТАСС
Договор о поставках подписан в Берлине
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Представители Ямало Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в Берлине подписали соглашение с немецкой компанией "P.Kover e.K" о поставках мяса северного оленя в Германию. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Было подписано соглашение о поставках мяса северного оленя на европейский рынок. В присутствии губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина и торгового представителя РФ в Германии Юрия Стеценко документ о подписали со стороны Ямала - глава администрации Приуральского района ЯНАО Иван Сакал и директор фирмы "P.Kover e.K" Петер Кёвер", - сказали там.

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Поставки мяса северного оленя в объеме до 100 тонн будут производиться муниципальным унитарным предприятием "Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" Приуральского района ежегодно.

На экспорт в Финляндию в нынешнюю зиму пойдет около 500 тонн мяса оленей - это на 25% больше, чем в предыдущем году. Как ранее сообщал ТАСС, первая партия в декабре 2016 года уже отправлена в Европу. По данным ветеринарной службы ЯНАО, мясо проходит тщательную проверку после вспышки сибирской язвы, которая была зафиксирована в ЯНАО летом этого года. Проводится тройной контроль оленины, перед отправкой анализы направляют сразу в две лаборатории - на Ямале и в Тюмени.

По данным правительства, всего в нынешнем году планируется заготовить 3 тыс. 141 тонну оленины.

Ямало-Ненецкий автономный округ - единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. Поставки осуществляются с 2008 года, за этот период в Финляндию и Швецию поставлено более двух тысяч тонн мяса.

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