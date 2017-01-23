Выплаты обманутым пайщикам по делу барда Новикова пока не начались

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Выплаты пайщикам потребительского жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс" в Екатеринбурге пока не начались. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила председатель кооператива Зиля Булатова. Ранее сообщалось, что бард Александр Новиков, который обвиняется в мошенничестве путем обмана доверия пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс", нашел инвестора для возмещения ущерба пайщикам.
"Никаких выплат пока нет, несмотря на то что Александр Новиков в пятницу заявил о готовности выдать деньги. В пятницу, 20 января, сообщалось о том, что выплаты были произведены трем пайщикам. Однако выплаты должны проходить через меня, председателя кооператива, я должна поставить соответствующие подписи, но я подписи нигде не ставила, поэтому не знаю, выдавали ли деньги на самом деле", - сказала Булатова.
Оперативный комментарий Александра Новикова или его представителей получить не удалось.
Ранее сообщалось, что между бардом Новиковым и пайщиками достигнуто соглашение, найден инвестор и застройщик, которые готовы вернуть деньги пайщикам ПЖСК "Бухта-Квинс" путем выкупа паев.
В декабре прошлого года Новикову было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. По информации Свердловского областного суда, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков жилого комплекса "Бухта-Квинс" в Екатеринбурге. Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн рублей. Изначально 23 декабря суд Екатеринбурга избрал для музыканта меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, однако Свердловский областной суд отпустил Новикова под подписку о невыезде.