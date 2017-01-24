Замглавы свердловского Минимущества освобожден из-под домашнего ареста

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался продлевать домашний арест Константину Никанорову, заместителю бывшего главы Министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.
"Отказано в продлении срока домашнего ареста Никанорову. Следователь будет избирать меру пресечения", - сказали в пресс-службе.
Также Ленинский районный суд в Екатеринбурге изменил меру пресечения первому заместителю главы МУГИСО Артему Богачеву с домашнего ареста на залог в размере 1 млн рублей. Как только залог будет внесен, его освободят.
Бывшего главу МУГИСО Пьянкова и двух его заместителей Артема Богачева и Константина Никанорова задержали 26 апреля 2016 года. По данным СК, они подозреваются в растрате 55 млн рублей, получении взятки в 31,5 млн рублей и приобретении земельных участков по заведомо завышенной цене.
В настоящее время мера пресечения в отношении Пьянкова изменена на залог в размере 2 млн рублей.