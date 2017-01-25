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Занятия в ряде школ Южного Урала приостановлены из-за гриппа и ОРВИ

Новости Урала
25 января, 13:00 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 25, января. /ТАСС
В регионе за четвертую неделю 2017 года зарегистрировано почти 34 тыс. случаев заболеваний
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 января. /ТАСС/. Занятия приостановлены в школах города Южноуральска Челябинской области с 26 по 31 января из-за гриппа и ОРВИ, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"С 26 января по 31 января в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования города Южноуральска приостановлен учебный процесс. Соответствующее постановление администрации принято, чтобы предотвратить распространение ОРВИ и гриппа", - говорится в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, учебный процесс полностью приостановлен также в школах Златоустовского городского округа, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Троицком, Октябрьском, Чесменском районах.

По данным управления, в регионе за четвертую неделю 2017 года зарегистрировано 33 тыс. 925 случаев ОРВИ, в том числе 207 клинических случаев гриппа - это на 8,6% ниже предыдущей недели. Среди взрослого населения Челябинской области снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ за четвертую неделю произошло на 10,5%, среди детей трех-шести лет - на 7%, среди детей до двух лет - на 20%. Среди школьников отмечен прирост заболеваемости на 2%.

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