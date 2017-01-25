Реставрационные работы начались в здании будущего музея царской семьи на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Реставрационные работы начались в здании будущего музея царской семьи Романовых в Тобольске (Тюменская область). Открытие музея запланировано на август этого года, сообщила ТАСС заместитель директора по работе с фондами, главный хранитель фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника (ТИАМЗ) Любовь Жучкова.

Работы проводятся в двухэтажном здании - в бывшем доме купца Куклина в Тобольске. После того, как здание было передано государству, там размещалась резиденция губернатора.

"Также это здание позиционировалось как путевой дворец, где останавливались царские особы. Теперь мы стараемся восстановить архитектурные элементы и интерьеры на период проживания царской семьи", - сказала собеседница агентства.

Ранее в музее-заповеднике отметили, что музей планируется открыть в августе 2017 года к 100-летию прибытия царской семьи в ссылку в Тобольск. После реконструкции дома здесь будут воссозданы кабинет Николая II, красная гостиная Александры Федоровны, большой зал, где собиралась вся семья и проходили праздничные мероприятия.

Царская семья находилась в ссылке в Тобольске с августа 1917 года по апрель 1918 года. После ссылки их перевезли в Екатеринбург, где они были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева.

ТИАМЗ основан в 1961 году, он расположен на площади 18 га, в его составе 62 мемориальных объекта. В фондах хранятся свыше 400 тыс. музейных предметов. Наиболее ценными из них являются коллекции этнографии, археологии, палеонтологии, рукописных и старопечатных книг, изделий прикладного искусства (в числе которой художественная резьба по кости), фото-коллекция, коллекция предметов, принадлежавших царской семье Романовых.