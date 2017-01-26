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Более 70 классов в Кургане закрыто на карантин из-за ОРВИ

Новости Урала
26 января, 15:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, января. /ТАСС
С пятницы будет закрыто уже 84 класса и одна школа полностью
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Более 70 классов в школах закрыто в Кургане на карантин из-за растущего числа заболевших ОРВИ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник управления образования департамента социальной политики администрации Кургана Иван Сбродов.

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Он уточнил, что закрыто 76 учебных классов.

"С завтрашнего дня будет закрыто уже 84 класса и одна школа полностью - гимназия № 30, в которой обучается 38 классов. Причина закрытия - простудные заболевания", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что школы в Шадринске (Курганская область) закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ с 27 января в связи с превышением эпидемического порога. В учреждениях дополнительного образования отменяются групповые занятия. Также запрещается проведение массовых развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Вводится масочный режим в организациях торговли и местах массового скопления людей.

По данным Роспотребнадзора по Курганской области, в период с 13 по 19 января зарегистрировано 555 случаев ОРВИ и один случай гриппа. 76,4% заболевших - школьники до 14 лет. Еженедельный порог заболеваемости превышен на 48%. "По предложению руководителя территориального отдела Роспотребнадзора Натальи Устюжаниной было решено создать штаб по предупреждению распространения гриппа, его заседание состоится уже в понедельник, 30 января", - добавили в администрации.

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