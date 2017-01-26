Более 70 классов в Кургане закрыто на карантин из-за ОРВИ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Более 70 классов в школах закрыто в Кургане на карантин из-за растущего числа заболевших ОРВИ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник управления образования департамента социальной политики администрации Кургана Иван Сбродов.
Он уточнил, что закрыто 76 учебных классов.
"С завтрашнего дня будет закрыто уже 84 класса и одна школа полностью - гимназия № 30, в которой обучается 38 классов. Причина закрытия - простудные заболевания", - сказал он.
Ранее ТАСС сообщал, что школы в Шадринске (Курганская область) закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ с 27 января в связи с превышением эпидемического порога. В учреждениях дополнительного образования отменяются групповые занятия. Также запрещается проведение массовых развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Вводится масочный режим в организациях торговли и местах массового скопления людей.
По данным Роспотребнадзора по Курганской области, в период с 13 по 19 января зарегистрировано 555 случаев ОРВИ и один случай гриппа. 76,4% заболевших - школьники до 14 лет. Еженедельный порог заболеваемости превышен на 48%. "По предложению руководителя территориального отдела Роспотребнадзора Натальи Устюжаниной было решено создать штаб по предупреждению распространения гриппа, его заседание состоится уже в понедельник, 30 января", - добавили в администрации.