В Зауралье установят памятник бывшему главе Русской духовной миссии в Иерусалиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Памятник архимандриту Антонину (Капустину), который в 1865-1894 годы был начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме и являлся почетным членом Императорского Православного Палестинского Общества, установят на его малой родине в селе Батурино Шадринского района Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

"Архимандрит Антонин (Капустин) 30 лет возглавлял Русскую духовную миссию в Иерусалиме и сумел, не предавая интересы и духовные ценности Русской православной церкви, конструктивно взаимодействовать с властями Османской империи, мусульманскими и иудейскими общинами. Он был великим дипломатом и ученым. Поэтому в селе Батурино, где родился архимандрит, будет установлен памятник священнослужителю", - приводит пресс-служба слова губернатора Курганской области Алексея Кокорина.

Там добавили, что 2017 год объявлен в Курганской области годом архимандрита Антонина (Капустина). В регионе идет реставрация Спасо-Преображенского храма в Батурино. Курганские власти планируют сделать небольшое село местом паломничества.

"Реставрация храма уже идет. Его реконструируют на добровольные пожертвования. В Батурино служили православию несколько поколений знаменитого рода священников Капустиных. Кроме того, необходимо широко рассказывать об архимандрите Антонине (Капустине)", - подчеркнул губернатор.

Архимандрит Антонин (Капустин) - священнослужитель Русской православной церкви, ученый-византинист, начальник Русской духовной миссии на Святой Земле в 1865-1894 годах. Он значительно расширил владения миссии - при его содействии были приобретены земли для строительства православных храмов. Они стали историческими достопримечательностями Иерусалима.