Устроившие стрельбу в детском лагере на Урале получили условные сроки

ЧЕЛЯБИНСК, 26 января. /ТАСС/. Снежинский городской суд признал виновными в хулиганстве двух бывших работников управления образования администрации города Снежинска Челябинской области и приговорил каждого из них к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Осужденные выступают фигурантами уголовного дела о стрельбе из пневматического оружия в детском лагере "Орленок", сообщили в пресс- службе суда.

"Два бывших работника управления образования города Снежинска: Андрей Г., 1973 года рождения и Виктор Ф., 1960 года рождения - признаны Снежинским городским судом виновными в хулиганстве, которое было совершено по предварительному сговору и с использованием предметов в качестве оружия. Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев", - пояснили в суде.

Как было установлено, мужчины в ночное время 2 июня открыли стрельбу из пневматического оружия по корпусам детского лагеря, в которых находились участники военных сборов, "с целью организации курса молодого бойца". Вместе с тем, возможность этого ни инструкцией, ни учебно- методическим планом не была предусмотрена. Действия чиновников поставили под угрозу жизнь и здоровье 28 несовершеннолетних, создали стрессовую ситуацию для подростков, стали причиной повреждения муниципального имущества - корпусов лагеря.